Состоялся телефонный разговор глав МИД Армении и Украины

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян 2 мая провел телефонный разговор с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, собеседники обсудили вопросы повестки двусторонних отношений и политического диалога.

Министры иностранных дел Армении и Украины коснулись также региональных вопросов. Подчеркнув усилия по достижению прочного мира и стабильности на Южном Кавказе, Арарат Мирзоян отметил важность регулирования отношений между Арменией и Азербайджаном, в том числе безусловное соблюдение принципа территориальной целостности в процессе делимитации границы, приверженности Алма-Атинской декларации 1991 года и значимости позиции международных партнеров, в том числе МИД Украины, в этом вопросе.