Президент РФ Владимир Путин наградил медалью Артема Донскова, Никиту Иванова и Ислама Халилова, спасавших людей во время теракта в "Крокус Сити Холле", следует из указа на сайте официального опубликования правовых актов.

"За смелые и решительные действия при спасении людей в экстремальных условиях наградить медалью "За спасение погибавших" Донскова Артема Александровича <...> Иванова Никиту Михайловича <...> Халилова Ислама Бахтиеровича", — как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, говорится в документе.

Школьники, которые подрабатывали в концертном зале гардеробщиками, смогли вывести из здания около ста человек, а после них через этот же выход спаслись еще пара сотен зрителей.

Террористический акт в "Крокус Сити Холле" в Красногорске произошел 22 марта. В здание ворвались несколько мужчин, они расстреливали людей в упор, бросали зажигательные шашки и подожгли зрительный зал. По последним данным, погибли 145 человек.