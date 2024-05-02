Турция прекратила всю торговлю с Израилем: Bloomberg

Турция приостановила все торговые отношения с Израилем, весь импорт и экспорт останавливается с четверга. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщает агентство Блумберг со ссылкой на двух турецких чиновников.

"Турция с четверга прекратила весь экспорт и импорт в и из Израиля", - говорится в сообщении агентства.

Отмечается, что Турция еще не объявила об этом решении официально. Других подробностей о решении в сообщении агентства не приводится.

В апреле президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара больше не поддерживает интенсивные торговые отношения с Израилем.