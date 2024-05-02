Минобороны Турции отказалось передавать Украине ЗРК С-400

Анкара не намерена передавать свои системы С-400 какой-либо стране, в том числе Украине. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом заявил в четверг министр обороны Турции Яшар Гюлер.

"Мы не собираемся передавать кому-либо свои системы С-400", - ответил Гюлер в интервью телеканалу CNN Türk на вопрос о том, поступала ли просьба передать ЗРК Украине.