Европейские индексы - 02-05-24

МОСКВА, 3 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 2 мая:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.20% и составил 17896.50 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.88% и составил 7914.65 пункта, британский FTSE вырос на 0.63% и составил 8172.15 пункта, а российский RTSI вырос на 0.05% и составил 1177.96 пункта.