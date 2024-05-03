“Ереванский бестселлер”: лидер недели книга “Дорога”: художественно- документальная литература, март 2024

Авторский проект “Ереванский бестселлер” информационного агентства «Арменпресс» на этой неделе представляет десятку лучших художественно-документальных произведений. Данные рейтинга составлены по итогам продаж за март.

На первом месте книга Товмаса Аракеляна “Дорога”. Книга рассказывает об Армянской Апостольской Церкви. Герои книги - вы, дорогие читатели. Автор сопровождает читателя, объясняет все, что связано с армянской церковью: обряды, обычаи, опровергает недоразумения и суеверия. Приводятся слова отцов церкви, священников и духовенства, которые неотделимы от нашей духовной жизни. Информация, изложенная здесь, очень важна, потому что в своей повседневной жизни вы, несомненно, сталкиваетесь с этими традициями и обычаями. И хорошо было бы знать, откуда они пришли и куда они могут привести нас. Ведь само христианство - это путь, ведущий к спасению.

На втором месте “Стратегия голубого океана” Рене Моборна. Это одно из самых продаваемых бизнес пособий всех времен, переведенное более чем на 40 языков. В новом издании книги представлено, как можно вырваться из кровавого океана конкурентов и войти в голубой океан конкуренции, где рынок полон новых требований и растущих прибылей.

На третьем месте “Эта чёртова мотивация” Давида Меджлумяна. Нас постоянно загоняют в одну и ту же ловушку, обещая мотивировать книгой, тренингом или фильмом, а на самом деле ничего не дают, потому что невозможно мотивировать кого-либо книгой или тренингом. Просто в очередной раз зарабатывают деньги на нас. Мы ждем простых ответов, и в результате заглатываем этот крючок. Сила воли - беспочвенный миф? Забота об обществе - одна из основных причин потери мотивации? Ответы на все эти и другие важные вопросы в ваших руках, и, прочитав книгу, вы определенно поймете, куда делась “эта чёртова мотивация”.

“Икигай. Японский секрет долгой и счастливой жизни” Гектора Гарсии и Франсеска Мираллеса на четвертом месте. Это уникальное журналистское расследование, целью которого является выяснение секрета долголетия жителей японского острова Окинава и что на самом деле означает “икигай”. Прочитав эту книгу, вы многое узнаете о секретах долголетия и о японцах, у которых в жизни есть маленькие, но важные цели. Она поможет вам найти свой собственный “икигай” и зарядиться новой энергией, чтобы прожить долгую и счастливую жизнь.

На пятом месте книга Робина Шармы “Уроки семейной мудрости от монаха, который продал свой “феррари” ”. С помощью пяти навыков, представленных в книге, автор шаг за шагом ведет читателя к приобретению личного, а затем и семейного счастья. Автор советует, делайте маленькие вещи с большой любовью и вниманием, тогда большие вещи сами позаботятся о себе.

На шестом месте книга Джо Наварро “Я читаю ваши мысли”. Из этой книги вы узнаете, какие первобытные инстинкты управляют нашим языком тела, почему нельзя доверять человеческому выражению лица, что является самой «правдивой» частью тела, как читать мысли других людей по их рукам, ногам, телу и губам, и как применить эти знания, чтобы произвести впечатление уверенного и искреннего человека. В книге не только представлены убедительные примеры из реальной практики агента ФБР, но и приведены ссылки на работы наиболее известных исследователей в области невербальной коммуникации. В ней вы найдете и рисунки, которые сделают чтение еще более понятным и интересным.

Спортивный бестселлер итальянского писателя Лука Кайоли “Месси. История мальчика, ставшего легендой” - на седьмом месте. Кайоли в своей книге раскрывает темные и тяжелые страницы детства футболиста, причину его проблем со здоровьем. Книга рассказывает, через какие трудности пришлось ему пройти, чтобы стать великим футболистом. Для тех, кто не знаком с биографией Лионеля Месси, будет интересно узнать, что в какое-то время он был такой большой “угрозой” для футбола, что испанские клубы не жалели сил и энергии на покупку его контракта или выявления его проблем со здоровьем. В книге нашли место и эксклюзивные интервью с людьми, очень хорошо знавшими футбольного гения и интервью с самим Месси.

На восьмом месте книга Эрика Берна “Игры, в которые играют люди”. Эта книга о психологии человеческих отношений. Это научная теория, изложенная простым, а иногда и забавным способом, которая не менее полезна и применима и к обычным людям, желающим понять, что происходит вокруг них. Автор утверждает, что внутри каждого из нас есть три Я: Взрослый, Родитель и Ребенок, и в каждый момент наше поведение зависит от того, какое из них реагирует на данную ситуацию.

На девятом месте книга Джеймса Клира “Атомные привычки”. Книга раскрывает маленькие изменения, в которых скрыта великая сила. Бывало ли с вами, чтобы вы хотели приобрести новую привычку и потерпели бы неудачу? Прочитав это руководство, вы поймете, что проблема не в вас, а в системе. Основываясь на научных данных, собственном опыте и рассказах других успешных людей, Джеймс Клир показывает, что в основе каждой привычки лежит система, при тщательном анализе которой, вы сможете избавиться от вредных привычек и сделать неизбежными хорошие.

“Клуб “5 часов утра” ” Робина Шармы на десятом месте. Это - мотивационная работа. В ней Шарма советует просыпаться ранним утром. Следование примеру героев Шармы помогает читателю стать успешным, счастливым, и почему бы и нет - любимым. Путешествия героев по разным странам, полные интересных приключений, делают книгу еще более интересной и привлекательной.

Տեղ Փոփ. Գիրք Հրատ. Քանակ 1 0 Թովմաս Առաքելյան «Ճանապարհ» Newmag 354 2 +1 Ռենե Մոբորն «Կապույտ օվկիանոսի ռազմավարությունը» Դավինչի 98 3 -1 Դավիթ Մեջլումյան, «Գրողի տարած Մոտիվացիան» հեղ․հրատ 78 4 +3 Հեկտոր Գարսիա և Ֆրանսեսկ Միրալես, «Իկիգայ․ երկար ու երջանիկ կյանքի ճապոնական գաղտնիքը» Դավինչի 71 5 -1 Ռոբին Շարմա, Ընտանեկան իմաստնության դասեր վանականից, որը վաճառեց իր «Ֆերարին» Բուկինիստ 68 6 * Ջո Նավարո, «Ես կարդում եմ Ձեր մտքերը» Դավինչի 65 7 * Լուկա Կայոլի, «Մեսսի. լեգենդ դարձած տղայի պատմությունը» Newmag 62 8 Նոր Էրիկ Բեռն, «Խաղեր, որոնք խաղում են մարդիկ» Դավինչի 62 9 * Ջեյմս Քլիըր, «Ատոմային սովորություններ» Էդիթ Պրինտ 61 10 * Ռոբին Շարմա, «Առավոտյան ժամը 5-ի ակումբը» Դավինչի 57

“Ереванский бестселлер” представила Роза Григорян.

В список не включены книги, получившие премию проекта “Ереванский бестселлер”.

В составлении рейтингового списка участвовали книжные магазины: “Букинист” (011-53-74-13), “Ай Гирк-Даран” (56-80-38), “Зангак” (011-22-33-66), “Новый книжный магазин” (044-53-74-74).