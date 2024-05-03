В транспортный парк Еревана поступят 171 новый автобус и 15 новых троллейбусов
10:12, 3 Май 2024
В течение 6 месяцев транспортный парк Еревана будет укомплектован 15 новыми троллейбусами и 171 новым автобусом длиной в 8,5 метров.
Как передает «Арменпресс», об этом сообщили в мэрии Еревана, уточнив, что эти заменят уже устаревшие автобусы, также будут внесены изменения в некоторые маршруты.
Новая партия троллейбусов будет использоваться на существующих маршрутах, изношенный подвижной состав будет заменен новым.
Важно, чтобы пассажир садился в автобус, имея 100-драмовую монету.
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