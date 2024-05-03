Китайский регион Синьцзян - уникальный центр инициативы «Один пояс, один путь»

Синьцзян-Уйгурский автономный район на северо-западе Китая, крупнейший административный регион страны, который в последние годы имеет довольно быстрое экономическое развитие, поскольку является мостом в Центральную Азию и Европу, а также важным узлом сотрудничества проекта «Один пояс, один путь».

Этот многонациональный регион граничит с восемью странами: Афганистаном, Казахстаном, Кыргызстаном, Монголией, Пакистаном, Россией, Таджикистаном и Индией.

В 2023 году ВВП региона составил 1,91 трлн юаней, а объем производства в сельском хозяйстве, лесном хозяйстве, животноводстве и рыболовстве достиг 564,8 млрд юаней. Синьцзян традиционно был сельскохозяйственным регионом, но он также богат полезными ископаемыми и нефтью. Производство хлопка является одной из крупнейших отраслей промышленности региона.

Причиной быстрого роста региона стал Синьцзянский производственно-строительный корпус (СПСК). Управление районом осуществляется совместно корпусом и администрацией Синьцзян-Уйгурского автономного района.

Синьцзянский производственно-строительный корпус имеет необычную и сложную историю. Он был создан в 1954 году для защиты приграничных регионов, главным образом, за счет развития сельского хозяйства и промышленности. Иными словами, солдаты сняли военную форму и занялись сельским хозяйством. Работа корпуса организована по-военному, с наличием в его структуре дивизий и полков, но фактически он не является военной организацией, и названия, как пояснили чиновники, сохранены лишь как дань его истории. Штаб-квартира корпуса находится в Урумчи, столице Синьцзяна, корпус действует во многих других городах, таких как Арал и Шихэцзы.

Это особый регион регионального и министерского уровня, который считается неотъемлемой частью государства.

«Синьцзянский производственно-строительный корпус является важной частью Синьцзян-Уйгурского автономного района. В настоящее время корпус состоит из 14 дивизий, 12 городов, 179 ферм, 3 университетов и 14 торговых компаний», - рассказал журналистам директор управления иностранных дел корпуса Цзян Циньшань.

В 2023 году доля корпуса в общем ВВП региона составила 369 миллиардов юаней.

«Корпус постоянно повышает степень своей прозрачности перед миром и активно участвует в строительстве основной части экономического пояса Шелкового пути», - сказал Цзян Циньшань.

Синьцзянский производственно-строительный корпус даже разработал для сельского хозяйства собственную водосберегающую ирригационную систему, которая экономит 1800 кубических метров воды на гектар.

В 2022 году председатель Китая Си Цзиньпин заявил во время визита в международный сухопутный порт Урумчи, что с развитием инициативы «Один пояс, один путь» Синьцзян перестанет быть отдаленным уголком, он превратится в ключевой регион и центр.

В регионе довольно активно развивается и здравоохранение. Врачи используют технологии роботизированной хирургии с поддержкой 5G и методы дистанционной диагностики в больнице Арал, входящей в состав медицинского центра Sir Run Run Shaw, для лечения пациентов в отдаленных районах во время чрезвычайных ситуаций.

Университет Шихецзы является свидетельством внимания корпуса к образованию. Государственный университет предлагает образование по широкому спектру специальностей - сельское хозяйство, медицина, инженерное дело, экономика и торговля, литература и искусство.

Университет активно сотрудничает с зарубежными партнерами, в рамках программ обмена и тренингов его посещают многие ученые и студенты.

Виноградарство - другое важное промышленное направление региона.

Винодельня города Шихэцзи принадлежит крупнейшей винодельческой компании Китая Changyu, она названа в честь первого винодела компании, бельгийца г-на Бальбоа, Chateau Changyu Baron Balboa.

Винодельня имеет самый большой винный погреб региона.

В регионе есть и привлекательное туристическое направление - пустыня Такла-Макан, побывав в которой можно получить изрядную дозу адреналина, управляя внедорожником или ездя на верблюде.

Пустыня Такла-Макан - одна из крупнейших песчаных пустынь в мире.

Эта статья была подготовлена в рамках программы обмена журналистами 2024 года Китайского международного центра пресс-коммуникаций (CIPCC).