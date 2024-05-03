В посольстве Франции исследователям, работавшим в Ереруйке, была вручена премия «Europе Nostra»

2 мая в посольстве Франции в Армении группе учёных за «Археологические исследования, направленные на сохранение наследия Ереруйка (Армения/Франция)» была вручена символическая премия Европейской Комиссии и Ассоциации «Europе Nostra».

Как передает «Арменпресс», на церемонии вручения посол Франции в Армении Оливье Декотиньи подчеркнул, что комплекс Ереруйка средневекового и раннехристианского периода является символическим местом Ширакской области. «Он расположен довольно близко к бывшей столице Ани, и говорят, что это мистическое место, но хотя бы часть этой мистики уже раскрыта, поскольку комплекс стал предметом довольно серьезных исследований, которые проводились с 2009 по 2016 годы под руководством Патрика Тонапетяна», - подчеркнул посол.

По его словам, премия «Europе Nostra» отмечает всю проделанную научную работу и тех, кто реализовал эту программу. «Эта награда также является данью уважения армянскому наследию в то время, когда это наследие находится под угрозой из-за влияния времени и природных стихий и из-за человеческого варварства. В данный момент я говорю о тревожных новостях, которые доходят до нас из Нагорного Карабаха. В этом году мы выделяем на программу 600 000 евро», - сообщил посол.

Василис Марагос подчеркнул, что Армения имеет тысячелетнюю историю, очень яркую культуру, бесценные сокровища: церкви, памятники, монастыри, рукописи, которые являются свидетельствами славного прошлого.

«Армения - это не просто музей под открытым небом, ее наследие способствует развитию общественной и культурной жизни, и мы все обязаны обеспечить, чтобы это наследие сохранялось и ценилось», - сказал Марагос.

Заместитель министра образования и культуры Армении Альфред Кочарян напомнил, что Ереруйк включен в предварительный список культурного наследия ЮНЕСКО, и министерство планирует сделать все возможное, чтобы включить его в основной список. «Учитывая уникальное историко-архитектурное и научное значение памятника, Национальный университет архитектуры и строительства Армении по инициативе и на средства министерства подготовил проект частичной реставрации собора Ереруйка и небольшой гробницы, который был утвержден на Научно-методическом совете 21 мая 2021 года. Совсем недавно проект был представлен Центром исследования историко-культурного наследия и получил грант Фонда американских послов по сохранению культурного наследства», - рассказал замминистра.

Он подчеркнул тот факт, что «Europе Nostra» всегда держала Ереруйкский собор в центре своего внимания и в 2016 году включила его в список 7 памятников находящихся под угрозой исчезновения.

Лауреаты премии были объявлены в 2023 году.

В июне Патрик Тонапетян вернется в Ереруйк, чтобы продолжить свою работу.

В раннехристианском средневековом городище Ереруйк в 2009-2021 годах специалисты разных стран провели научные, междисциплинарные и экологические исследования.

Фото: Мхитара Хачатряна

Посольство Франции в Армении профинансировало часть научных работ и раскопок Ереруйка, а также публикацию франко-армянского двуязычного труда, посвященного этому древнему комплексу. Посольство в настоящее время поддерживает пилотный проект научных исследований в Ереруйке, одобренный Министерством образования, науки, культуры и спорта РА.