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Израиль нанес удары по объектам, расположенным под Дамаском: есть раненые

Израиль нанес удары по объектам, расположенным под Дамаском: есть раненые

ВВС Израиля нанесли удары по объектам, расположенным недалеко от Дамаска. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство SANA, со ссылкой на представителя командования ВС страны. 

«Израильский противник совершил в четверг, 2 мая, воздушную агрессию со стороны оккупированных Голанских высот, атаковав военные объекты под Дамаском. В результате получили ранения восемь солдат и нанесен материальный урон». 

В результате атаки ранения получили 8 военнослужащих, также был причинен материальный ущерб. 

Как сообщает телеканал «Аль-Хадат», авиаударам подверглась военная база боевиков шиитского формирования «Хезболла», расположенная к юго-западу от Международного аэропорта Дамаска.


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