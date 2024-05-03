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МИД Армении поздравил польских коллег с Днем Конституции

МИД Армении поздравил польских коллег с Днем Конституции

Министерство иностранных дел Республики Армения в социальной сети X поздравило польских коллег с Днем Конституции Польши. 

Как передает «Арменпресс», МИД РА  пожелал польским коллегам мира и процветания. 

«Армения высоко ценит дружеские отношения, установленные в рамках партнерства с Польшей, основанные на общих ценностях», - говорится в поздравительном послании.


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