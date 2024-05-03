Тринидад и Тобаго признали Палестину независимым государством

Руководство Тринидада и Тобаго приняло решение признать Палестину независимым государством. Как передает «Арменпресс», со ссылкой на ТАСС, об этом 2 мая сообщило Министерство иностранных дел Тринидада и Тобаго.

«Правительство Республики Тринидад и Тобаго на сегодняшнем заседании кабинета министров приняло решение официально признать Государство Палестина. По рекомендации министра иностранных дел и по делам CARICOM кабинет министров определил, что официальное признание Палестины Республикой Тринидад и Тобаго будет способствовать достижению прочного мира путем укрепления растущего международного консенсуса по вопросу палестинской государственности. Последовательная позиция правительства заключается в том, что решение на основе создания двух государств является единственным выходом из продолжающегося цикла насилия», - говорится в заявлении министерства.

В настоящее время Палестину признали независимым государством 141 из 193 государств-членов ООН, посольства и постоянные представительства Палестины действуют в 95 странах мира.