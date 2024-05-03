Министр экономики Армении принял посла Великобритании

Министр экономики Республики Армения Геворг Папоян 3 мая принял посла Соединенного Королевства в Армении Джона Галлахера. На встрече присутствовал также заместитель министра Нарек Овакимян.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Министерство экономики Армении.

Были обсуждены возможности увеличения объемов товарооборота между двумя странами, углубления сотрудничества в сферах пищевой промышленности, горнодобывающей промышленности, сельского хозяйства и туризма.

Стороны обменялись мнениями о расширении сотрудничества в области стимулирования торговли и инвестиций, диверсификации услуг и производства, организации международных и специализированных выставок, бизнес форумов.

Была обсуждена тема сотрудничества с Фондом надлежащего управления правительства Соединенного Королевства в осуществлении реформ в области корпоративного управления.

Геворг Папоян представил гостям проект «Перекресток мира», который может стать важной составляющей как регионального, так и более широкого экономического сотрудничества.