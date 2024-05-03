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МИД Армении поздравил представителей СМИ по случаю Всемирного дня свободы прессы

МИД Армении поздравил представителей СМИ по случаю Всемирного дня свободы прессы

Министерство иностранных дел Республики Армения поздравило представителей СМИ по случаю Всемирного дня свободы прессы.

Как сообщает Арменпресс, в поздравительном послании МИД Армении говорится:

“По случаю Дня свободы прессы мы хотим подчеркнуть ключевую роль СМИ в обеспечении демократии и прозрачности и поздравить наших коллег-журналистов.

Мы высоко ценим сотрудничество со СМИ, направленное на объективное и точное освещение фактов и вызовов, стоящих перед Республикой Армения и нашим регионом.

Несмотря на сложности, Армения продолжает усилия по улучшению своей позиции в международных показателях свободы прессы”.


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