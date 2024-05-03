В Ереване состоялась официальная церемония открытия полуфинала Лиги чемпионов УЕФА по футзалу
18:00, 3 Май 2024
В Спортивно-концертном комплексе имени Карена Демирчяна состоялась официальная церемония открытия полуфинала Лиги чемпионов УЕФА по футзалу.
Как сообщает Арменпресс, посредством светозвукового шоу были представлены уникальные образцы и памятники Армянского нагорья, изобразительное искусство и многовековая история Армении, а также столицы Еревана.
В полуфинальных играх встретятся «Бенфика», «Пальма-футзал», «Барса» и «Спортинг».
Матч «Бенфика» – «Пальма-футзал» состоится 3 мая в 18:00, а «Барса» – «Спортинг» в 21:00.
Матч за третье место состоится 5 мая в 17:00, а финал состоится в тот же день в 20:00.
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