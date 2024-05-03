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Армен Даниелян избран судьей-членом Высшего судебного совета

Армен Даниелян избран судьей-членом Высшего судебного совета

Общее собрание судей избрало Армена Даниеляна судьей-членом Высшего судебного совета. Как сообщает Арменпресс, завершилось созванное 3 мая Общее собрание судей, в повестку дня которого был включен вопрос об избрании члена Высшего судебного совета.

В голосовании приняли участие 253 судьи, судья Апелляционного уголовного суда Армен Даниелян был избран членом Высшего судебного суда большинством голосов - 132 голоса “за”.


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