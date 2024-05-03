Главы МИД Армении и Мальты обсудили вопросы о деятельности ОБСЕ и председательстве Мальты в Организации

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян 3 мая провел телефонный разговор с министром иностранных дел, европейских дел и торговли Республики Мальта Яном Боргом.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, собеседники обсудили вопросы, касающиеся деятельности ОБСЕ и председательства Мальты в Организации.

Министры иностранных дел Армении и Мальты затронули региональные вопросы. Арарат Мирзоян представил своему коллеге последние события в процессе урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном. Глава внешнеполитического ведомства Армении, ссылаясь на соглашение, достигнутое 19 апреля между комиссиями по делимитации государственной границы между двумя странами, подчеркнул важность безоговорочной приверженности принципу территориальной целостности на основе Алма-Атинской декларации 1991 г. также и в контексте проекта мирного договора.