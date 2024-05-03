Под председательством премьер-министра обсуждены проблемы водного сектора и шаги по их решению 

Под председательством премьер-министра Никола Пашиняна в правительстве состоялось совещание, в ходе которого были обсуждены вопросы водного сектора.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в частности, были затронуты проблемы распределения водного хозяйства, реализуемая политика, а также вопросы, связанные с озером Севан, артезианским бассейном Арарата, защитой водных ресурсов, снабжением питьевой и оросительной воды.

Состоялся заинтересованный обмен идеями, были представлены различные наблюдения, связанные с существующими проблемами. Была подчеркнута важность разработки и реализации комплексных шагов по эффективному использованию водных ресурсов, снижению потерь, формированию финансовой схемы системы и решению других проблем.

В этом контексте премьер-министр Пашинян поручил сформировать межведомственную рабочую группу, которая обсудит и выработает шаги по решению существующих в водном секторе проблем и представит годовой план действий.