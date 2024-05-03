Россия планирует расширить наступательные действия против Украины: Зеленский

Украина стоит перед новым этапом войны: Россия планирует расширить наступательные действия. Как передает Арменпресс, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Владимира Зеленского во время обращения к пограничникам по случаю дня Государственной пограничной службы Украины.

"Сегодня уже 800-й день войны. Это чрезвычайно сложный и жесткий путь, который пришлось пройти нашему государству, и путь, который еще предстоит пройти, чтобы завершить войну на справедливых условиях, на условиях Украины. Сейчас мы перед новым этапом войны. Оккупант готовится к попытке расширить наступательные действия", – заявил президент.

Как отметил Зеленский, сегодня все украинцы, а также союзники Украины должны сделать все возможное, чтобы сорвать планы России. Важно доказать, что враг ни при каких обстоятельствах и как бы подло не действовал - не будет способен достичь своих целей.