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МО опровергает слухи о том, что Азербайджан обстрелял позиции ВС РА на Тавушском направлении

МО опровергает слухи о том, что Азербайджан обстрелял позиции ВС РА на Тавушском направлении

Министерство обороны Армении опровергает распространенную некоторыми пользователями социальных сетей информацию о том, что ВС Азербайджана открыли огонь по позициям ВС Армении в направлении Тавуша.

Как передает Арменпресс, об этом сообщили в Минобороны.

"Некоторые пользователи социальных сетей неизвестного происхождения распространяют информацию о том, что якобы ВС Азербайджана открыли огонь по позициям ВС Армении в направлении Тавуша. Распространяемая информация является ложной и не соответствует действительности.

Минобороны призывает общественность следить за официальными сообщениями ведомства", - говорится в сообщении.

 

 

 


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