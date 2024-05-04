МО опровергает слухи о том, что Азербайджан обстрелял позиции ВС РА на Тавушском направлении

Министерство обороны Армении опровергает распространенную некоторыми пользователями социальных сетей информацию о том, что ВС Азербайджана открыли огонь по позициям ВС Армении в направлении Тавуша.

Как передает Арменпресс, об этом сообщили в Минобороны.

"Некоторые пользователи социальных сетей неизвестного происхождения распространяют информацию о том, что якобы ВС Азербайджана открыли огонь по позициям ВС Армении в направлении Тавуша. Распространяемая информация является ложной и не соответствует действительности.

Минобороны призывает общественность следить за официальными сообщениями ведомства", - говорится в сообщении.