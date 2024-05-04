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В результате ливня на ряде улиц Еревана произошли обрушения, затоплены здания

В результате ливня на ряде улиц Еревана произошли обрушения, затоплены здания

В результате проливного дождя в период с 23:45 часов 3 мая по 07:00 часов  4 мая в ряде административных районов Еревана, в частности - Кентрон, Эребуни, Шенгавит, Давидашен и Нор Норк, были затоплены здания и офисные помещения, произошли обвалы, заблокировали автомобили. 

Об этом Арменпресс стало известно из сообщения  Спасательной  службы Министерства внутренних дел Республики Армения.

Отмечается, что по сигналам граждан спасатели провели работы по отводу воды и эвакуации автомобилей.

По предварительным данным, жертв и пострадавших в результате наводнения нет.

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