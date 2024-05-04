Россия временно ограничила экспорт сахара: это не будет распространяться на страны ЕАЭС

Россия ввела запрет на экспорт тростникового или свекловичного сахара, а также химически чистой сахарозы до 31 августа 2024 года.

Об этом сообщает Арменпресс, со ссылкой на INTERFAX.RU.

Постановление предусматривает ряд исключений. Так, поставки сахара будут возможны в страны ЕАЭС в определенных объемах. В частности, в Армению разрешено экспортировать 28 тыс. тонн, в Белоруссию - 5 тыс. тонн, в Казахстан - 120 тыс. тонн, в Киргизию - 28,5 тыс. тонн. Минсельхозу поручено распределить эти объемы между экспортерами.

Отмечается, что решение о временном запрете экспорта сахара было одобрено 5 апреля на заседании подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции.

Россия с 1 августа 2023 года по конец февраля 2024 года экспортировала более 700 тыс. тонн сахара, что в 3,3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого сезона . Ограничение экспорта позволит сохранить достаточный объем переходящих запасов и обеспечить сахаром партнеров по ЕАЭС, поясняло ведомство, комментируя свое предложение о введении запрета на экспорт сахара до 31 августа 2024 года.

Минсельхоз отмечает, что российский сахар является одним из самых доступных в мире, что стимулирует спрос на него на мировом рынке. В этом сезоне заметно расширилась география поставок отечественного сахара. В частности, его импорт начали Туркмения, Афганистан, Турция, КНДР, Сенегал.

По данным Росстата, в 2023 году РФ произвела 6,6 млн тонн свекловичного сахара, что на 10% больше, чем в 2022 году. При этом внутреннее потребление составляет порядка 6 млн тонн.