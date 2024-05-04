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Тяжелоатлета Самвела Гаспаряна прооперировали

Тяжелоатлета Самвела Гаспаряна прооперировали

Член сборной Армении по тяжелой атлетике (102 кг) Самвел Гаспарян перенес операцию.

В беседе с Арменпресс Гаспарян уточнил, что во время чемпионата мира получил травму.

«Мне сделали операцию, потому что я получил травму на чемпионате мира. Мне прооперировали крестообразные связки, мениск. Мышца бедра также была повреждена», — сказал он.

Самвел Гаспарян – двукратный чемпион чемпионата Европы, трехкратный серебряный призер, а также обладатель бронзовой медали чемпионата мира.

 

 

 

 

 


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