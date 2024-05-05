Делегация во главе с министром финансов РА участвует в 57-м ежегодном собрании АБР

57-е ежегодное собрание Азиатского банка развития (АБР) пройдет в столице Грузии Тбилиси со 2 по 5 мая.

Как сообщили Арменпресс в Министерстве финансов Республики Армения, целью встречи под названием «Мост в будущее» является обсуждение ключевых вопросов и вызовов развития Азиатско-Тихоокеанского региона.

Согласно источнику, в ежегодном собрании принимают участие министры финансов, управляющие центральных банков, высокопоставленные правительственные чиновники и другие представители 68 стран-членов АБР.

«Министр финансов РА Ваге Ованнесян и заместитель министра Эдуард Акопян также принимают участие в очередном ежегодном собрании Азиатского банка развития. В ходе визита делегация РА встречается с высокопоставленными чиновниками АБР, а также делегациями других финансовых институтов и стран-партнеров», - говорится в сообщении.

3 мая делегация во главе с министром встретилась с президентом АБР Масацугу Асакавой. Стороны обсудили вопросы, связанные с текущим сотрудничеством с Арменией, а также коснулись совместных будущих проектов.