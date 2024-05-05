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Председатель КНР посетит с официальным визитом  Францию, Сербию и Венгрию

Председатель КНР посетит с официальным визитом  Францию, Сербию и Венгрию

Председатель КНР Си Цзиньпин утром 5 мая отбыл с официальным визитом во Францию, Сербию и Венгрию.

Как передает Арменпресс со ссылкой на Xinhua, глава Китая находится с визитом по приглашению президента Франции Эммануэля Макрона, президента Республики Сербия Александра Вучича, президента Венгрии Тамаша Шуйока и премьер-министра Виктора Орбана.

Си Цзиньпина сопровождает его супруга Пэн Лиюань, член Постоянного комитета ЦК Политбюро Коммунистической партии Китая и директор штаба ЦК Цай Ци, а также член Политбюро ЦК КПК, министр иностранных дел Ван И.


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