Группа армяно-американской дружбы НС РА провела встречи в Вашингтоне

Члены группы дружбы Армения-США НС РА встретились в Вашингтоне со старшим директором по Евразии Международного республиканского института США Стивеном Никсом, вице-президентом по Европе и России Института мира США, послом Уильямом Тейлором, заместителем торгового представителя США на Ближнем Востоке и Северной Африке.

Как сообщили Арменпресс в офисе руководителя фракции "Гражданский договор" НС РА Айка Конджоряна, в Международном республиканском институте стороны обсудили ход демократических реформ в Армении. Зафиксировано эффективное сотрудничество на парламентском уровне. Достигнута договоренность продолжить совместную работу и развивать новые направления сотрудничества.

Согласно источнику, в Институте мира США обсудили армяно-азербайджанский мирный процесс и вопросы региональной безопасности. В ходе встреч были обсуждены вопросы диверсификации экономики Армении и повышения устойчивости.