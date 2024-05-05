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Министр ИД Финляндии обвинила Россию в нарушении сигналов спутников GPS

Министр ИД Финляндии обвинила Россию в нарушении сигналов спутников GPS

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен обвинила Россию в срыве работы системы спутникового позиционирования GPS в регионе.

Как передает Арменпресс, по сообщению финской общественной телекомпании Yle, министр иностранных дел отметила, что Финляндия уже давно заметила, что сбои в работе GPS-сигнала участились в результате действий России.

По ее словам, сообщения о нарушениях спутниковой навигации, поступившие в Агентство транспорта и связи в начале года, значительно участились.

Не уточнив срок, Валтонен заявила, что в ходе российско-украинских военных действий масштабы глушения сигналов GPS были расширены, а по ряду показателей получили новую форму.

По мнению Валтонен, сбои в работе навигационной системы могут отразиться на пассажирских рейсах, однако у граждан причин для беспокойства нет.

Министр уверяет, что ситуация находится под контролем властей, они будут следить и реагировать соответствующим образом.

По ее словам, авиаперелеты в Финляндии безопасны, а помехи GPS не привели к авиационным происшествиям.

Ранее источник сообщил, что в Финском заливе и вблизи восточной границы быстро учащаются случаи глушения сигналов спутниковых навигационных систем.

По данным СМИ, за последний год пилоты сообщили о сотнях случаев помех сигнала GPS, влияющих на воздушное передвижение в Финляндии.

 


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