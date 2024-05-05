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Спасатели убрали с проезжей части дерево и фонарный столб

Спасатели убрали с проезжей части дерево и фонарный столб

5 мая в 00:44 часов в Национальный центр кризисного управления поступило сообщение о том, что газопровод возле дома №6 по улице Кочаряна в Ереване поврежден и произошла утечка.

Как сообщили Арменпресс в Спасательной службе Министерства внутренних дел Республики Армения, на место выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда Ереванского управления Спасательной службы МВД РА.

Согласно источнику, выяснилось, что большое дерево упало на газопровод, повредив его, заблокировав проезжую часть и повредив ближайший уличный фонарный столб, который также упал на проезжую часть. В результате расследования утечки газа не обнаружено.

Отмечается, что спасатели спилили дерево и убрали его с проезжей части вместе со столбом наружного освещения.

 


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