Макрон обсудит с Си Цзиньпином вопрос установления режима прекращения огня в мире во время ОИ

Президент Франции Эммануэль Макрон намерен активно обсуждать с председателем Китая Си Цзиньпином вопрос прекращения огня во всех текущих конфликтах во время Олимпийских игр 2024 года в Париже.

Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, в интервью La Tribune Макрон заявил, что олимпийское перемирие должно стать посланием всему миру, заявив, что он также обсудит эту тему с президентом Китайской Народной Республики.

По его словам, речь идет обо всех конфликтах, в том числе о прекращении огня в Украине.

Он подчеркнул, что необходимо попытаться добиться прекращения огня повсеместно.

Утром 5 мая председатель КНР Си Цзиньпин отбыл с официальным визитом во Францию, Сербию и Венгрию.