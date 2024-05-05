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В Иране от наводнения пострадали более 5000 человек

В Иране от наводнения пострадали более 5000 человек

Более 5000 человек пострадали от наводнений в 23 провинциях Ирана. Общество Красного Полумесяца Ирана (IRCS) оказало помощь 5022 пострадавшим от наводнения людям в 23 провинциях.

Как передает Арменпресс,   об этом сообщает IRNA, со ссылкой на представителя IRCS Бабака Махмуда.

С утра 5 мая около 777 спасателей в составе 219 спасательных отрядов провели 134 спасательные операции по помощи пострадавшим.

По данным источника, за это время группы помощи предоставили экстренный приют 153 людям, еще 224 перевезли в безопасные места и отвели воду из 186 жилых домов.

За последние несколько дней 23 иранские провинции, в том числе Бушер, Хорасан-Разави, Южный Хорасан, Семнан, Фарс, Керман, Хормозган, Чахармахал ва Бахтиари, Исфахан и Йезд, пострадали от наводнений.

 


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