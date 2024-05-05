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Министр ИД РА Арарат Мирзоян посетит с официальным визитом Венгрию

Министр ИД РА Арарат Мирзоян посетит с официальным визитом Венгрию

Министр иностранных дел РА Арарат Мирзоян 6 мая посетит Венгрию с официальным визитом.

Как сообщили Арменпресс в Министерстве иностранных дел  Республики Армения, министр Мирзоян проведет встречи с высокопоставленными чиновниками Венгрии, в том числе с министром иностранных дел Петером Сийярто. За встречей министров последует совместная пресс-конференция.

Дипломатические отношения между Арменией и Венгрией были установлены в 1992 году. 26 февраля.

Дипломатические отношения между Арменией и Венгрией были приостановлены 31 августа 2012 года решением Совета национальной безопасности РА.

1 декабря 2022 года в рамках министерского форума ОБСЕ состоялась встреча министров иностранных дел Армении и Венгрии Арарата Мирзояна и Петера Сийярто, в ходе которой была достигнута договоренность о восстановлении полных дипломатических отношений. 

15 мая 2023 год Чрезвычайный и полномочный посол Венгрии в Республике Армения Анна Мария Шико (резиденция - в Тбилиси) вручила верительные грамоты Президенту Республики Армения Ваагну Хачатуряну.

13 июня 2023 год посол РА в Венгрии Ашот Смбатян (резиденция: Тбилиси) вручил верительные грамоты президенту Венгрии Каталин Новак.


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