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В Израиле запретят вещание Al Jazeera

В Израиле запретят вещание Al Jazeera

Правительство Израиля приняло решение заблокировать вещание телеканала Al Jazeera на территории страны.

Об этом Арменпресс стало известно из сообщения премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в микроблоге X.

"Правительство, возглавляемое мной, единогласно решило, что провокационный канал Al Jazeera будет закрыт в Израиле. Спасибо министру", - сказал он.

 

הממשלה בראשותי החליטה פה אחד: ערוץ ההסתה אל ג׳זירה ייסגר בישראל.

תודה לשר @shlomo_karhi

— Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) May 5, 2024


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