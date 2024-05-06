Начался официальный визит министра иностранных дел РА в Будапешт.

Как передает «Арменпресс», со ссылкой на сообщение МИД Армении, в Министерстве внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии состоялась приватная беседа министра Петера Сийярто и Арарата Мирзояна.