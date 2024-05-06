Никол Пашинян не примет участия в церемонии инаугурации Владимира Путина

Премьер-министр Армении Никол Пашинян не примет участия в церемонии инаугурации президента России Владимира Путина.

Как передает «Арменпресс», в беседе с журналистами в Национальном собрании, отвечая на вопрос журналиста, поедет ли Никол Пашинян в Москву для участия в церемонии инаугурации Владимира Путина, спикер Парламента Ален Симонян ответил: «Нет».

Президентские выборы в России состоялись 17 марта, на них большинством голосов победил Владимир Путин.