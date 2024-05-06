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В основе мирного договора лежат международные нормы: отзыв спикера Парламента Армении на заявление Алиева

В основе мирного договора лежат международные нормы: отзыв спикера Парламента Армении на заявление Алиева

Процесс заключения мирного договора между Арменией и Азербайджаном должен быть завершен очень скоро. 

Как передает «Арменпресс», об этом журналистам в Национальном собрании заявил председатель НС Ален Симонян, коснувшись встречи министров иностранных дел Армении и Азербайджана в Алматы. 

Он отметил, что была возможность подписать мирный договор в конце прошлого года, и со стороны Азербайджана требовалась политическая воля. 

«Мы надеемся, что этот процесс, который происходит, является еще одним сигналом того, что этот процесс должен и может быть завершен очень быстро, потому что армянская сторона будет двигаться в этом направлении, и постоянно будет проводить эти работы», - добавил Симонян. 

Комментируя заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева, что в мирном договоре изложены подходы Азербайджана, Ален Симонян сказал, что в нем полностью изложены международные нормы, которые также являются подходами армянской стороны. 

«Армянская сторона отвергает все вопросы, в которых есть противоречия. И, доказательством этого является то, что текст договора уже в который раз отправляется и возвращается. Потому что азербайджанская сторона присылает свои предложения, а мы посылаем свои», - отметил Симонян.


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