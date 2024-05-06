Встреча министров иностранных дел Армении и Венгрии в Будапеште продолжилась в расширенном формате
12:13, 6 Май 2024
Встреча министров иностранных дел Армении и Венгрии Арарата Мирзояна и Петера Сийярто в Будапеште продолжилась в расширенном формате.
Как сообщили «Арменпресс» в МИД Армении, в повестке встречи вопросы двустороннего сотрудничества, отношений с ЕС, а также региональные вопросы.
Встрече в расширенном составе предшествовала приватная беседа министров иностранных дел двух стран.
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