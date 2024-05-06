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Я думаю, что участие было бы правильным: председатель НС Армении об участии премьер-министра в заседании ЕАЭС

Я думаю, что участие было бы правильным: председатель НС Армении об участии премьер-министра в заседании ЕАЭС

По мнению председателя Национального собрания Армении Алена Симоняна, было бы правильно, если бы премьер-министр Никол Пашинян принял участие в саммите ЕАЭС, который состоится 8 мая в Москве. 

«Республика Армения приняла председательство в ЕАЭС, и я думаю, что правильно будет принять и участие», - как передает «Арменпресс», ответил Симонян на вопрос, примет ли премьер-министр Никол Пашинян участие в саммите ЕАЭС. 

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что в 2024 году Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) исполняется 10 лет, и 8 мая в Москве состоится юбилейный саммит ЕАЭС.


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