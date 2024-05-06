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Арарат Мирзоян подтвердил приверженность Армении усилиям по достижению мира на Южном Кавказе

Арарат Мирзоян подтвердил приверженность Армении усилиям по достижению мира на Южном Кавказе

Министр иностранных дел Республики Армения Арарат Мирзоян подтвердил приверженность Армении достижению долгосрочного и стабильного мира на Южном Кавказе. 

Как передает “Арменпресс”, об этом министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто. 

“Мы конструктивно участвуем в переговорах, целью которых является окончательное урегулирование отношений с соседями, в частности с Азербайджаном, и прекращение многолетнего конфликта. Существует ряд принципов взаимного признания и делимитации территориальной целостности, основанных на документе, подписанном еще в 1991 году и закрепленных в нем принципах”, - сказал Мирзоян, выразив надежду, что в ближайшем будущем в этом процессе можно будет зафиксировать определенные результаты. 

Он также подчеркнул, что фактор мира чрезвычайно важен для экономического процветания и сотрудничества.


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