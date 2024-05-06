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Мирзоян выразил уверенность в дальнейшем развитии повестки Армения-ЕС в период председательства Венгрии 

Мирзоян выразил уверенность в дальнейшем развитии повестки Армения-ЕС в период председательства Венгрии 

Министр иностранных дел Республики Армения Арарат Мирзоян выразил уверенность, что в период председательства Венгрии повестка Армении и Европейского союза будет продвигаться вперед ощутимыми шагами. Как сообщает Арменпресс, Арарат Мирзоян заявил об этом в ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто.

“Уверен, вы знаете, что мы находимся в процессе, который, по сути, приближает Армению к ЕС, а ЕС к Армении, и на данный момент у нас на столе новый пакет инициатив. Здесь мы очень надеемся и рассчитываем на предстоящее председательство Венгрии в ЕС и уверены, что вопросы и запланированные программы будут продвигаться вперед ощутимыми шагами и во время венгерского председательства”, - сказал Арарат Мирзоян.

Венгрия примет председательство в ЕС с 1 июля 2024 года.


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