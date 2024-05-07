Сближение отношений РА-ЕС носит более институциональный характер: мнение аналитика

В течение всей истории независимости Армении отношения с Европейским Союзом всегда имели важное значение, и сейчас сближение отношений РА-ЕС стало носить более институциональный характер.

Такое мнение высказал в беседе с “Арменпресс” аналитик Арташес Халатян, коснувшись развивающихся отношений между Арменией и Евросоюзом.

«С точки зрения углубления сотрудничества очень важное значение имела ратификация Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве, что сформировало довольно многосекторальную структуру сотрудничества. Формулировки этого соглашения таковы, что позволяют при необходимости дополнительно согласовывать и углублять отношения. Оно учитывает возможные внутренние и внешние геополитические, геоэкономические изменения и адаптацию обязательств, взятых на себя этим соглашением. Это соглашение - достаточно динамичный документ, который дает возможность углублять двусторонние отношения настолько, насколько этого требуют взаимные интересы, международная обстановка и конъюнктура”, - сказал Халатян.

Говоря о составляющей безопасности сотрудничества, наш собеседник подчеркнул, что Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве - знаковый документ в политическом плане, следовательно, не исключает самых разных форматов взаимодействия и может быть дополнен и блоком военно-политических соглашений.

“В этом плане предпринимаются определенные шаги, наиболее важным и завершенным из которых является институт гражданских наблюдателей ЕС на границах Армении, который закреплен международными договорами. Наблюдатели имеют дипломатический статус, что имеет существенное значение. Присутствие наблюдателей значительно разрядило напряженность на армяно-азербайджанской границе. Параллельно с этим Европейский фонд мира согласился оказать Армении поддержку в военно-оборонной сфере. Сегодня ведутся активные переговоры с Венгрией. Наш министр иностранных дел в ходе запланированной встречи с венгерским коллегой попытается прийти к соглашению, чтобы Венгрия не блокировала эту поддержку”, - заметил Халатян.

Он напомнил, что Европейский фонд мира предоставляет средства защиты государствам, пострадавшим от агрессии, таким как, например, Украина. И в этом контексте предоставление такой помощи Армении означает, что наша страна привержена европейским ценностям, в том числе принципам миролюбия и территориальной целостности, поэтому предоставление значительных финансовых средств Армении свидетельствует о доверии европейского сообщества к Армении как к государству, уважающему международный правопорядок.

“Сближение отношений РА-ЕС не направлено против какой-либо третьей страны, в частности Исламской Республики Иран. Те, кто утверждает противоположную точку зрения, просто занимаются манипуляцией, поскольку компетентные чиновники Армении неоднократно заявляли на разных уровнях, что учитывают все тонкости региона, следовательно, интенсивное общение с Ираном показывает сдержанное отношение официального Тегерана к политике Армении в европейском направлении. Это доказывает, что все риски управляемы. Возможные тенденции к потеплению ощущаются и в отношениях ЕС-Иран, США-Иран. Доказательством этому является, например, совещание послов этих двух стран в Армении”, - пояснил Халатян.

Он добавил, что и США, в свою очередь, готовы отменить некоторые санкции в рамках ядерной сделки. Недавно Верховный представитель ЕС по иностранным делам говорил о вероятности признания Палестинского государства рядом стран-членов структуры, а это означает, что ЕС приближает свою позицию к очень чувствительному для Ирана вопросу. По словам Халатяна, сейчас отношения Ирана и Запада не имеют той степени поляризации, которая присутствует в отношениях Россия-Запад, следовательно, Иран также рассматривается ЕС как очень важный фактор сдерживания турецкого и российского факторов в нашем регионе.

Коснувшись экономической составляющей сотрудничества Армения-ЕС, Халатян сказал, что в этом блоке есть довольно интересные проекты, но их реализация идет слишком медленно.

“Даже в условиях членства в ЕАЭС на государственном уровне могут быть предприняты определенные стимулирующие шаги, которые позволят европейскому бизнесу войти в Армению, несмотря на то, что в ЕАЭС действуют достаточно высокие тарифные стандарты для инвестиций третьих стран. Здесь есть определенная институциональная сложность, но есть и обоюдное желание их преодолеть. Существуют совместные проекты в сферах энергетики, воздушного транспорта, высоких технологий, сельского хозяйства, медленный запуск которых связан с неопределённым процессом разрешения армяно-азербайджанского конфликта. В случае приемлемого развития событий для Армении и Азербайджана, экономические инвестиции ЕС увеличатся”, - отметил наш собеседник.

По мнению Халатяна, вопрос либерализации визового режима между Арменией и ЕС может быть решен в ближайшем будущем, поскольку на самом высоком политическом уровне есть обоюдная приверженность решению этого вопроса. Проблема техническая, поскольку есть определенные обязательства, которые Армения должна выполнить, в том числе по части реадмиссии и паспортов, поскольку внедрение всех параметров биометрических паспортов является обязательным для входа на территорию ЕС. С точки зрения приближения к евростандартам важны и законодательные и правоприменительные изменения. По мнению Халатяна, мяч находится на поле Армении, чем быстрее и решительнее армянская сторона будет действовать в вопросе выполнения обязательств, тем быстрее произойдет либерализация визового режима. Факторами, способствующими этому, являются цивилизационные контакты, активизация связей между гражданами и межкультурное сотрудничество.

Манвел Маргарян