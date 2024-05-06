Глава МИД Армении выразил осторожный оптимизм относительно предстоящих армяно-азербайджанских переговоров в Алматы

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян, коснувшись предстоящих 10 мая в Алматы армяно-азербайджанских переговоров, выразил осторожный оптимизм по поводу их результатов.

Как сообщает Арменпресс, об этом он сказал в ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто.

“Я хочу подтвердить приверженность Армении мирной повестке дня. Мы ведем переговоры искренне, конструктивно и с доброй волей и уверены, что установление окончательного мира действительно отвечает интересам обеих стран, Армении и Азербайджана, и обоих народов. Я также хочу выразить осторожный оптимизм относительно предстоящих переговоров”, - сказал Мирзоян.

Коснувшись мнения азербайджанского журналиста о том, что обмен пакетами армяно-азербайджанского мирного договора похож на дипломатию “пинг-понга”, Арарат Мирзоян ответил:

“В рамках той же дипломатии “пинг-понг” нам уже удалось договориться по многим статьям, и вы также знаете, что идут параллельные процессы: наши комиссии по делимитации встречаются и, по сути, начали процесс делимитации, договорились по принципам этого процесса. Лидеры наших двух стран провели много встреч и вновь достигли договоренности по ключевым вопросам. Например, самое главное, чтобы две страны взаимно подтвердили признание территориальной целостности друг друга на основе Алма-Атинской декларации 1991 года, и делимитация также должна пройти в соответствии с этой декларацией. Как я отметил, это отражено и в работе комиссий по делимитации, и есть договоренность отразить это в регламенте регулирования процесса делимитации”, - подчеркнул министр.

Коснувшись предстоящих в Алматы переговоров и их перспектив, Мирзоян выразил надежду, что удастся достичь соглашения с азербайджанским партнером и четко отразить эти же положения в мирном соглашении.

“Могу сказать, что после этого мы будем очень близки к окончательному урегулированию”, - сказал Мирзоян, добавив, что есть вопросы, в том числе, например, разблокирование транспортной инфраструктуры в регионе, по которым у сторон нет полного взаимопонимания, но есть заинтересованность Армении в открытии всех транспортных путей и коммуникаций с Азербайджаном на основе принципов суверенитета стран, национальной юрисдикции, а также взаимности.

Ранее пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян сообщила, что в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями переговоры между министрами иностранных дел Армении и Азербайджана пройдут 10 мая в Алматы (Казахстан).