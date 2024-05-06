Премьер-министр Армении и президент РФ проведут двустороннюю встречу 8 мая: представитель Кремля

Президент РФ Владимир Путин проведет 8 мая двустороннюю встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, накопилось много вопросов для обсуждения. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом журналистам сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

"Буквально на следующий день после инаугурации (8 мая - прим. ред.) президент проводит первое крупное международное мероприятие, а именно - юбилейное заседание Высшего Евразийского экономического совета. <…> После него будет проведена двусторонняя встреча с премьером Армении [Николом] Пашиняном и также традиционный дружеский обед для лидеров стран СНГ", - проинформировал представитель Кремля. Он отметил, что "этот двусторонний контакт будет весьма содержательный, там много вопросов для обсуждения".

"За последнее время в отношениях между Россией и Арменией накопились проблемные вопросы, которые, как мы ожидаем, будут откровенно обсуждены между лидерами", - сказал Ушаков. "Вы знаете, что сам Пашинян в апреле заявлял, что отношения с Москвой переживают не лучшие времена. В последнее время заметно сократились контакты между нашими странами на различных уровнях. Критика раздается и в адрес России, и в адрес ОДКБ", - указал помощник президента РФ.

Говоря о проблемах с ОДКБ, представитель Кремля напомнил, что Ереван де-факто заморозил свое участие в организации, хотя пока и не вышел из нее, при этом не участвует в совместных учениях структуры и собирается воздержаться от ее финансирования. "Параллельно Армения демонстративно развивает диалог с Западом, в том числе рассматривает различные варианты присоединения к Евросоюзу, активизируются связи по натовской линии. То есть очень много сейчас накопилось вопросов, которые требуют обсуждения именно между лидерами", - обратил внимание представитель Кремля.