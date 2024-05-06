В Риме утверждают, что не поставляют Украине дальнобойное вооружение

Глава МИД, вице-премьер Италии Антонио Таяни, комментируя заявления главы Минобороны Британии о поставках ракет Storm Shadow, заявил, что Италия не направляет в Украину вооружения для ударов по территории России.

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, ранее глава Минобороны Грант Шэппс, которого цитировала газета Times, заявил, что Италия наряду с Великобританией и Францией поставляет Киеву ракеты дальнего радиуса действия Storm Shadow "для применения, в частности, в Крыму". Итальянское правительство не комментировало эту информацию.

"Мы не находимся в состоянии войны с Россией. Защищать право Украины на самоопределение и уважение международного права - другое дело. Мы всегда держали в тайне содержание поставок военной помощи, об этом был проинформирован только парламент. Наша цель всегда была в том, чтобы поставлять Украине вооружения не для наступления в отношении России, а для того, чтобы остановить атаку российских вооруженных сил", - заявил Таяни на пресс-конференции для иностранной прессы в Риме.

"Наша политическая цель всегда в том, чтобы эти вооружения действовали бы внутри украинской территории, мы не предлагаем оружие для того, чтобы обстреливать территорию России", - добавил Таяни.