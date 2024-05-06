ХАМАС согласился на предложение посредников о перемирии в Газе

Палестинское движение ХАМАС проинформировало египетских и катарских посредников, что одобряет предложенный ими проект соглашения об установлении перемирия в секторе Газа. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, соответствующее заявление опубликовано в официальном Telegram-канале движения.

"Глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания провел телефонные переговоры с премьер-министром Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани и главой Управления общей разведки Египта Аббасом Камелем. В ходе беседы он уведомил посредников, что движение одобрило предложенный ими проект соглашения о прекращении огня", - говорится в документе. Информации о том, на каких именно основаниях радикалы согласились с предложением, а также о том, отличается ли одобренный ХАМАС проект от того, который был согласован с Израилем, не приводится.

Последнее официальное и согласованное с еврейским государством предложение о прекращении огня было передано ХАМАС Египтом 27 апреля. Выдвинутая тогда инициатива предполагала освобождение от 20 до 40 заложников, удерживаемых радикалами в Газе, в обмен на прекращение огня в анклаве.