В Лиге чемпионов УЕФА стартуют ответные матчи полуфинала

В Лиге чемпионов УЕФА начинаются ответные матчи полуфиналов 7 мая чемпион Франции ПСЖ в Париже примет дортмундскую “Боруссию”.

В первом матче между этими командами с небольшим преимуществом победил немецкий клуб. Ответный матч начнется в 23:00 по ереванскому времени.

Матч “Реал” - “Бавария” состоится 8 мая.

Первый матч между этими командами завершился вничью со счетом 2:2. Финал Лиги чемпионов УЕФА сезона 2023-2024 пройдет 1 июня в Лондоне