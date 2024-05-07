Макрон и Си Цзиньпин призвали к созданию независимого палестинского государства

Президент Китая Си Цзиньпин и президент Франции Эммануэль Макрон выступили за создание независимого палестинского государства в границах 1967 года. Как передает “Арменпресс”, об этом говорится в совместном заявлении лидеров двух стран, опубликованном по итогам государственного визита Си Цзиньпина во Францию.

“Главы двух государств призвали к созданию жизнеспособного, независимого и суверенного палестинского государства в границах 1967 года”, - говорится в заявлении.

Кроме того, Париж и Пекин считают важной задачей прекращение огня на Ближнем Востоке и защиту гражданского населения Газы.

“Главы двух государств (Си Цзиньпин и Макрон) вновь подтвердили свою приверженность этой программе, которая является единственным способом удовлетворить в долгосрочной перспективе законные чаяния палестинского и израильского народов, стремящихся к миру и безопасности”. Они также призвали к немедленному и безоговорочному освобождению всех заложников.

Эммануэль Макрон и Си Цзиньпин выступили против нападения Израиля на Рафаха, “которое приведет к еще более масштабной гуманитарной катастрофе, а также против насильственного перемещения палестинских мирных жителей”.