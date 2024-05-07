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Си Цзиньпин призвал Макрона совместными усилиями предотвратить “новую холодную войну”

Си Цзиньпин призвал Макрона совместными усилиями предотвратить “новую холодную войну”

Председатель Китая Си Цзиньпин на переговорах с президентом Франции Эммануэлем Макроном в рамках своего государственного визита заявил, что обе страны должны занять независимую позицию и приложить усилия для предотвращения “новой холодной войны”. Как передает “Арменпресс”, об этом сообщает МИД Китая. 

Обе стороны должны придерживаться независимых позиций и совместно предотвращать “новую холодную войну” или конфронтацию лагерей, поддерживать взаимопонимание, способствовать гармоничному сосуществованию, сохранять дальновидность и содействовать многополярности равноправного и упорядоченного мира”, - заявил китайский лидер. 

Как сообщает МИД Китая, стороны обменялись мнениями по международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес, таким как украинский кризис и палестино-израильский конфликт. 

Китай и Франция являются постоянными членами СБ ООН должны выступать за мирное урегулирование острых вопросов и вносить свой вклад в построение прочного мира и всеобщей безопасности на планете”, - подчеркнул Си Цзиньпин. 

Он призвал Макрона создать во Франции  благоприятные условия для деятельности китайских предприятий, расширить экспорт высокотехнологичной продукции в Китай. 

В ходе визита было подписано около 20 двусторонних документов о сотрудничестве в сферах экологически чистого развития, авиации, агропищевой промышленности, торговли и гуманитарных наук.


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