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Проект соглашения между Израилем и ХАМАС предполагает освобождение всех заложников

Проект соглашения между Израилем и ХАМАС предполагает освобождение всех заложников

Соглашение, предложенное Израилю и палестинскому радикальному движению ХАМАС при посредничестве Египта и Катара, предполагает освобождение всех израильских заложников, удерживаемых в секторе Газа, в обмен на стабильное прекращение огня. Об этом, как передает “Арменпресс”, сообщили телеканал Al Jazeera и издание Al Araby Al Jadeed. 

Соглашение состоит из трех этапов по 42 дня каждый. 

На первом этапе ХАМАС должен освободить 33 заложников, в частности женщин, детей, стариков и больных, а также передать тела погибших в обмен на постепенный вывод израильских войск из некоторых районов сектора Газа, прекращение разведывательных полетов на 10 часов в день, свободное передвижение палестинцев по всему анклаву и освобождение сотен палестинских заключенных. 

Второй этап, подробности которого полностью не разглашаются, должен включать “длительный период спокойствия” в Газе и освобождение оставшихся заложников, включая гражданских лиц и военных Армии обороны Израиля. 

На третьем этапе, согласно документу, должен начаться план восстановления Газы сроком на 3-5 лет. 

По данным Al Jazeera, глава ХАМАСа Исмаил Хания заявил, что группировка приняла предложение о прекращении огня, предложенное Катаром и египетскими посредниками, но офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявил, что это предложение не соответствует требованиям Израиля. Израиль направит делегацию в Каир для переговоров. Но, в то же время продолжит военные действия в Рафахе.


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