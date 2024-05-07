Время в Ереване: 11:07,   9 Май 2024

Управление, сокращение и устранение вражды с Турцией и Азербайджаном: премьер-министр представил свое видение

Управление, сокращение и устранение вражды с Турцией и Азербайджаном: премьер-министр представил свое видение

Премьер-министр Никол Пашинян представил свое видение отношений Армении с региональными государствами. Как передает “Арменпресс”, на пресс-конференции 7 мая премьер-министр отметил, что Армении необходимо углублять и развивать добрососедство с Грузией и Ираном, а с Турцией и Азербайджаном - управлять, сокращать и устранить враждебность, интегрировать региональные транспортные маршруты, налаживать и развивать экономических связей. 

Премьер-министр объяснил, что означает выражение “управление враждебностью”. 

“Управление враждебностью означает, во-первых, сделать так, чтобы эта враждебность не проявлялась неконтролируемо в нашем регионе, во-вторых, довести ее до стадии сокращения и в плане долгосрочной стратегии сдвинуть ее в сторону обнуления», - сказал премьер-министр. 

В этом контексте премьер-министр придает особое значение проекту “Перекресток мира”, потому что, по словам премьер-министра, управление, устранение враждебности возможно, когда экономические коммуникации открыты и эти коммуникации используются в деловых целях, и в сочетании с экономической выгодой этот вопрос можно считать выполнимой политической задачей в долгосрочной перспективе.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

AIM banner Website Ad Banner.jpg (235 KB)

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Digital-Card---250x295.jpg (26 KB)

12.png (9 KB)

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: contact@armenpress.am