Управление, сокращение и устранение вражды с Турцией и Азербайджаном: премьер-министр представил свое видение

Премьер-министр Никол Пашинян представил свое видение отношений Армении с региональными государствами. Как передает “Арменпресс”, на пресс-конференции 7 мая премьер-министр отметил, что Армении необходимо углублять и развивать добрососедство с Грузией и Ираном, а с Турцией и Азербайджаном - управлять, сокращать и устранить враждебность, интегрировать региональные транспортные маршруты, налаживать и развивать экономических связей.

Премьер-министр объяснил, что означает выражение “управление враждебностью”.

“Управление враждебностью означает, во-первых, сделать так, чтобы эта враждебность не проявлялась неконтролируемо в нашем регионе, во-вторых, довести ее до стадии сокращения и в плане долгосрочной стратегии сдвинуть ее в сторону обнуления», - сказал премьер-министр.

В этом контексте премьер-министр придает особое значение проекту “Перекресток мира”, потому что, по словам премьер-министра, управление, устранение враждебности возможно, когда экономические коммуникации открыты и эти коммуникации используются в деловых целях, и в сочетании с экономической выгодой этот вопрос можно считать выполнимой политической задачей в долгосрочной перспективе.