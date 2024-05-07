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«Мы рядом»: новая программа IDBank-а направлена на поддержку вынужденным переселенцам из Арцаха

«Мы рядом»: новая программа IDBank-а направлена на поддержку вынужденным переселенцам из Арцаха

IDBank начинает долгосрочную программу социальной поддержки

для вынужденных переселенцев из Арцаха. На этот раз в программу

включены около 150 несовершеннолетних детей из 42 многодетных

семей. 

До конца года IDBank ежемесячно будет выделять каждому

ребенку-бенефициару программы подарочные карты idplus на сумму 40

000 драм, с помощью которых семьи смогут совершать покупки во всех

торговых точках с возможностью оплаты через Idram, доступный в 21

000 пунктах продажи по всей Армении. 

Татевик Вардеванян, руководитель отдела по коммуникациям

IDBank-а, подчеркивая важность программ корпоративной социальной

ответственности, направленных жителям Арцаха, отмечает, что

программа «Мы рядом» отличается от предыдущих тем, что она будет

долгосрочной и продолжительной. 

«После войны 2020 года IDBank и Idram реализовали ряд

программ, направленных на образование, а также улучшение условий

жизни наших арцахских соотечественников. К сожалению, в

сегодняшней суровой реальности, когда Арцах потерян, мы запускаем

программу «Мы рядом», которая имеет исключительно социальную

направленность и призвана облегчить хотя бы малую часть огромных

забот наших соотечественников, находящихся в сложных жизненных

условиях», - отметила Татевик Вардеванян. 

В программу включены семьи, имеющие по три и более детей. Было

учтено также социальное состояние семей, а также были включены

семьи, которые потеряли кормильцев. Список бенефициаров был

сформирован по данным, предоставленным сотрудниками группы

компаний. 

Все данные были детально изучены и только после этого

утверждены. На данном этапе, когда основные программы поддержки

больше не действуют, для нас особенно важно быть рядом с нашими

соотечественниками», - добавила Татевик Вардеванян. 

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